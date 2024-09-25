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Лавров заявил, что в ООН молчат об атаках ВСУ на Курскую область

Глава МИД РФ Лавров заявил о хранящих молчание представителях ООН по правам человека в контексте атак на Курскую область.
Марина Крижановская 2024-09-25 02:01:56
© Фото: Petrov Sergey news.ru Globallookpress

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обратил внимание на хранящих молчание представителей ООН в свете атак украинских националистов на Курскую область России. Своими наблюдениями он поделился с ТАСС в преддверии участия в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Сейчас, когда, скажем, идет нападение на Курскую область террористических групп с использованием западных современных вооружений <...>. Я не слышал голоса представителей ООН, которые за права человека отвечают, включая, конечно же, генерального секретаря», - заявил российский министр.

Комментируя зверства боевиков ВСУ, Лавров перечислил, что те ежедневно «бомбят жилые кварталы, бомбят жилые дома, бомбят социальные объекты» и мирных граждан, передвигающихся на автомобилях в более безопасные места.

В конце августа глава российского МИД отметил, что, несмотря на попытки лидера киевского режима Владимира Зеленского захватить территории РФ для переговоров, эта тема обсуждаться не будет, при этом у спонсоров Киева «очень изощренные мозги», добавил Лавров. Однако трудно понять, какая была идея у западных чиновников при организации повокации в Курской области.

#в стране и мире #Сергей Лавров #Курская область #МИД РФ #атаки всу #правозащитники ООН
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