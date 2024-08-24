Пентагон опубликовал список нового пакета вооружений для Киева

Пентагон обнародовал список вооружений и техники, которые вошли в новый пакет военной помощи США для Киева. Выделение очередной партии американского оружия приурочено ко дню независимости Украины, говорится в сообщении министерства обороны США.

Киев получит оборудование и боеприпасы для борьбы с беспилотниками, ракеты для HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм, ракеты TOW, противотанковые комплексы Javelin и АТ-4.

Кроме того, Украине передадут автомобили скорой помощи на базе HMMWV Hammer, патроны для стрелкового оружия, медицинское оборудование, оборудование и боеприпасы для подрыва, запасные части и вспомогательное оборудование.

Это 64-й транш военной помощи США, который выделяет администрация Байдена. Его оценочная стоимость составляет 125 млн долларов.