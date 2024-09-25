Житель Белгородской области погиб при атаке дрона ВСУ

Житель Белгородской области скончался в больнице после того, как был ранен при атаке дрона ВСУ. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Вечером в медицинском учреждении скончался мужчина, пострадавший в результате вражеской атаки дрона на автомобиль», - написал в Telegram-канале губернатор.

По его словам, пострадавший находился в крайне тяжелом состоянии, медики сделали все возможное, чтобы спасти его жизнь.

«Несмотря на все предпринятые меры, спасти его не удалось», - сообщил Гладков.

Украинские боевики атаковали автомобиль в Белгородском районе на участке автомобильной дороги Чайки-Красный Октябрь.

До этого Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ атаковали два населенных пункта в Белгородской области. Один мирный житель получил ранения.

ВСУ не раз наносили удары по мирным жителям Белгородской области. Так, 22 сентября 10 человек получили ранения при обстреле села Черемошное. Состояние трех человек оценивалось как тяжелое.