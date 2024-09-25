МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Житель Белгородской области погиб при атаке дрона ВСУ

Житель Белгородской области погиб в больнице после ранения при атаке украинского дрона.
Игнат Далакян 2024-09-25 23:00:17
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Житель Белгородской области скончался в больнице после того, как был ранен при атаке дрона ВСУ. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Вечером в медицинском учреждении скончался мужчина, пострадавший в результате вражеской атаки дрона на автомобиль», - написал в Telegram-канале губернатор.

По его словам, пострадавший находился в крайне тяжелом состоянии, медики сделали все возможное, чтобы спасти его жизнь.

«Несмотря на все предпринятые меры, спасти его не удалось», - сообщил Гладков.

Украинские боевики атаковали автомобиль в Белгородском районе на участке автомобильной дороги Чайки-Красный Октябрь.

До этого Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ атаковали два населенных пункта в Белгородской области. Один мирный житель получил ранения.

ВСУ не раз наносили удары по мирным жителям Белгородской области. Так, 22 сентября 10 человек получили ранения при обстреле села Черемошное. Состояние трех человек оценивалось как тяжелое.

#в стране и мире #дрон #белгородская область #ВСУ #Трагедия
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Воткинск. Центр военного ракетостроени
2
Саперы МЧС в зоне СВО
3
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
4
Лазерное станкостроение в России
5
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
6
Су-34. Работа в зоне СВО
7
Су-35С. Экстремально опасный
8
Высшая школа ВДВ
9
«Альфа». 50 лет
10
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 