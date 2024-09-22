При обстреле села Черемошное под Белгородом пострадали 10 человек

Сегодня украинские националисты обстреляли село Черемошное в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По словам губернатора, пострадали десять человек.

Состояние трех раненых оценивается как тяжелое. У пятерых пострадавших диагностированы травмы средней тяжести. Еще два человека находятся в удовлетворительном состоянии.

Вячеслав Гладков отметил, что среди пострадавших есть семь бойцов самообороны и глава администрации Яснозоренского сельского поселения.

Сейчас всем раненым оказывается вся необходимая медицинская помощь.