Захарова оценила передачу ВСУ оружия НАТО словами «слабоумие и отвага»

Разрешение Киеву наносить удары западным оружием вглубь территории России - это «слабоумие и отвага», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, спонсоры Украины не понимают угроз, связанных с поставками вооружений. Вопрос действительно не в «пресловутых красных линиях или другого цвета линиях, вопрос в здравом смысле», сказала Захарова в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Это вооружение применяется в том числе против атомных электростанций, сказала представитель МИД. По ее словам, на Западе должны понимать, что «у радиации нет границ, она не спрашивает визы и не смотрит на цвет паспорта».

Ранее Владимир Путин заявил, что разрешение Киеву применять западное вооружение по российской территории будет означать прямое участие стран НАТО в украинском конфликте.