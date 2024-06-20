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Путин заявил, что РФ думает об изменениях в своей ядерной доктрине

Владимир Путин отметил, что России пока не нужна возможность нанести превентивный ядерный удар.
Игнат Далакян 2024-06-20 18:52:35
© Фото: ТРК «Звезда»

Президент России и Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин заявил о том, что Россия думает об изменениях в своей ядерной доктрине. 

«Мы сейчас думаем на тему о том, что бы в ядерной доктрине можно было бы поменять», - сказал Владимир Путин.

По его словам, вероятный противник уже работает над новыми элементами, которые связаны с понижением порога применения ядерного оружия.

Глава государства отметил, что Запад разрабатывает взрывные ядерные устройства сверхмалой мощности. В странах Запада имеется идея о применении такого оружия, отметил российский лидер. Он добавил, что Москва обращает внимание на это.

Президент России указал на то, что России пока не нужна возможность нанесения превентивного ядерного удара. Путин пояснил при этом, что противник гарантированно будет уничтожен и при встречном.

 

 

 

#в стране и мире #ядерное оружие #Владимир Путин #ядерная доктрина
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