Путин дал большое интервью монгольской газете «Оноодор»

Президент России Владимир Путин накануне визита в Монголию дал большое интервью местной газете «Оноодор». Его текст приводит пресс-служба Кремля.
Глава государства затронул тему двусторонних отношений Москвы и Улан-Батора.
«Развитие всестороннего взаимовыгодного партнерства с Монголией – нашим близким соседом и давним другом – всегда было и остается одним из приоритетов российской внешней политики на евразийском направлении», - заявил Путин.
Путин также прокомментировал причины конфликта на Украине и действия МОК, которые не допускают российских спортсменов до Олимпийских игр.
Также президент ответил на вопрос о свободе прессы и баланса между ней и национальной безопасностью. Визит российского лидера в Монголию планируется 3 сентября.
Сегодня, 2 сентября, Путин прибыл в республику Тыва с рабочей поездкой. Он не был в регионе с 2014 года.
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