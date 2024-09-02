Путин дал большое интервью монгольской газете «Оноодор»

Президент России Владимир Путин накануне визита в Монголию дал большое интервью местной газете «Оноодор». Его текст приводит пресс-служба Кремля.

Глава государства затронул тему двусторонних отношений Москвы и Улан-Батора.

«Развитие всестороннего взаимовыгодного партнерства с Монголией – нашим близким соседом и давним другом – всегда было и остается одним из приоритетов российской внешней политики на евразийском направлении», - заявил Путин.

Путин также прокомментировал причины конфликта на Украине и действия МОК, которые не допускают российских спортсменов до Олимпийских игр.

Также президент ответил на вопрос о свободе прессы и баланса между ней и национальной безопасностью. Визит российского лидера в Монголию планируется 3 сентября.

Сегодня, 2 сентября, Путин прибыл в республику Тыва с рабочей поездкой. Он не был в регионе с 2014 года.