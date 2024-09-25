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Нетаньяху: Израиль будет атаковать «Хезболлу» до возвращения жителей

По словам главы правительства Израиля, удары не прекратятся до момента, пока жители севера не смогут вернуться.
Мария Зайцева 2024-09-25 19:55:17
© Фото: Marwan Naamani dpa Globallookpress

Израиль будет атаковать объекты «Хезболлы» в Ливане до момента, пока не обеспечит безопасное возвращение жителей севера по домам. Об этом сообщил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

По его словам, Тель-Авив полон решимости вернуть жителей.

«Мы наносим удары по "Хезболле", которые они не могли даже предположить», - отметил Нетаньяху.

Глава правительства Израиля в видеообращении подчеркнул, что атаки не прекратятся до возвращения жителей.

Ранее Нетаньяху пообещал, что «Хезболла» поймет послание, если еще не сделала этого.

#в стране и мире #Израиль #Биньямин Нетаньяху #Хезболла #удары #израильтяне
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