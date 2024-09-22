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Нетаньяху пообещал донести «послание» Израиля до «Хезболлы»

Израильский премьер-министр выступил с видеообращением.
Сергей Лебедев 2024-09-22 14:12:27
© Фото: Dana Kopel, XinHua, Globallookpress © Видео: netaniahurus, Telegram

Сегодня израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху выступил с видеообращением после серии ударов ЦАХАЛ по объектам в Ливане. В ходе него он пообещал, что в группировке «Хезболла» обязательно поймут послание Тель-Авива.

«В последние дни мы нанесли по "Хезболле" серию ударов, которых они даже не представляли. Если "Хезболла" не поняла наше послание, я обещаю вам - они его поймут», - заявил политик.

Он отметил, что Израиль решительно намерен вернуть своих граждан на севере страны в свои дома, а также пообещал сделать все необходимое, чтобы восстановить безопасность.

«Ни одна страна не может терпеть обстрелы своих граждан и городов. И мы, Государство Израиль, также этого не потерпим», - добавил Нетаньяху.

Напомним, ранее истребители Израиля нанесли серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры «Хезболлы». За сутки были поражены около 290 целей, среди которых тысячи пусковых установок. В ЦАХАЛ пообещали продолжить нанесение ударов по целям шиитской организации для ослабления ее возможностей.

#в стране и мире #Израиль #Хезболла #ливан #атака #послание #беньямин нетаньяху
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