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Актриса Юлия Рутберг рассказала, как снималась с Мадяновым в «Участке»

По словам актрисы, вокруг Мадянова всегда было поле радости смеха и счастье.
Игнат Далакян 2024-09-25 19:16:48
© Фото: Pravda Komsomolskaya, Russian Look, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России Юлия Рутберг вспомнила, как снималась с Романом Мадяновым на одной площадке.

«Я с ним снималась один раз в "Участке". Мы играли как раз мужа и жену. Ну, это было наслаждение. Вокруг него всегда было поле радости, смеха, счастье», - поделилась артистка.

По ее словам, Роман Мадянов запомнился ей потрясающим человеком и неповторимым артистом. Рутберг рассказала, что заслуженный артист России начал свою актерскую карьеру «совершеннейшим мальчишечкой».

«Два потрясающих: Галкин и Мадянов. И вот какие были два артиста потом, которые переросли этот юношеский возраст и стали великолепными профессионалами», - сказала актриса.

Она добавила, что Роману Мадянову удавались абсолютно разные роли.

«Рома мог играть все, что угодно: подлецов, добряков, Островского, Достоевского, Горького, современность. Он был артистом старой школы. Он под конец приобрел качества Бориса Андреева (советский актер театра и кино, народный артист СССР - Прим. ред.) по широте, по мощи», - рассказала Рутберг.

Ранее сын заслуженного артиста России Романа Мадянова рассказал, что отец для него был лучшим другом. По его словам, они были очень близки и запомнится он ему душой компании.

#Кино #актер #Трагедия #наш эксклюзив #юлия рутберг #роман мадянов
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