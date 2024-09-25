Суд заключил под стражу до 18 ноября экс-мэра Сочи Копайгородского

Мещанский районный суд Москвы заключил под стражу до 18 ноября бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

«Обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата")», - говорится в сообщении.

Отмечается, что Копайгородского заключили под стражу на один месяц и 24 дня.

Экс-глава города был задержан в среду в Луганске, в квартире проведены обыски, позже стало известно о доставке его в столичный суд.

Копайгородский был мэром с 11 сентября 2019 года и подал в отставку в мае 2024-го.