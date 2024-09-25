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Бывшего мэра Сочи Копайгородского доставили в суд в Москве

Бывшего мэра Сочи задержали сегодня в Луганске.
Игнат Далакян 2024-09-25 17:49:29
© Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы © Видео: Суды общей юрисдикции города Москвы

Бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского доставили в Мещанский суд Москвы. Его обвиняют в растрате.

Экс-глава города-курорта был задержан сегодня в Луганске. Дома у него провели обыски.

Утверждается, что ему вменяется ч. 4 ст. 160 УК России (хищения чужого имущества путем присвоения или растраты в составе организованной группы либо в особо крупном размере).

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на источники в силовых структурах, также прошли обыски у главы Хостинского района и двух бывших чиновников мэрии города.

Алексей Копайгородский возглавлял Сочи с 11 сентября 2019 года. До этого он занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике. В мае текущего года он подал в отставку в связи с переходом на новое место работы. По данным ТАСС, 12 сентября стало известно, что бывший мэр Сочи проходил службу в зоне спецоперации в Луганской Народной Республике.

#Москва #в стране и мире #суд #растрата #обвиняемый #алексей копайгородский
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