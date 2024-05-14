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Глава Сочи Копайгородский объявил об отставке

Алексей Копайгородский возглавил город Сочи 11 сентября 2019 года.
Ян Брацкий 2024-05-14 10:44:31
© Фото: admkrai.krasnodar.ru, Telegram

Глава Сочи Алексей Копайгородский заявил об уходе со своего поста в связи с переходом на новое место работы. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поддержал это решение.

«За эти годы при вашей помощи мы реализовали множество важных и необходимых городу проектов... открыли новые школы, детские сады, спортивные объекты», - сказал Копайгородский на встрече с губернатором.

Кондратьев отметил высокий профессионализм главы Сочи и поблагодарил его за работу на своем посту. Вопрос об отставке Копайгородского рассмотрят 15 мая на заседании городского собрания.

#Краснодарский край #Сочи #Кубань #Оставка #Копайгородский
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