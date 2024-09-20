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Товарооборот России и ЕС вырос впервые с ноября 2023 года

В июле этот показатель составил 6,03 млрд евро.
Владимир Рубанов 2024-09-20 06:23:30
© Фото: Ron Sachs - CNP Consolidated News Photos, Global Look Press

Товарооборот России и Европейского союза показал рост впервые с ноября 2023 года, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. В июле этот показатель составил 6,03 млрд евро. Это максимум с января, когда товарооборот составлял 6,09 млрд.

Объем двусторонней торговли в июле повысился за месяц на 23%. Предыдущие семь месяцев товарооборот снижался.

Поставки России в Евросоюз выросли на 21% - до 3 млрд евро. Экспорт ЕС увеличился на 24,5% - до 3,03 млрд евро.

Существенно вырос в июле товарооборот с Финляндией - в 3,1 раза, до 226 млн евро, Хорватией - в 2,7 раза, до 58 млн евро и Румынией - в 2,6 раза, до 41 млн евро.

По объему двусторонней торговли в июле на первом месте была Германия - 836 млн евро, почти двукратный рост. Немного меньшие показатели у Италии (+38%, 829 миллионов евро) и Венгрии (+12%, 518 миллионов).

Товарооборот с Россией сократился у Кипра, Дании, Бельгии и Словакии.

#Экономика #италия #Германия #ЕС #евросоюз #Финляндия #торговля #экспорт #Импорт #Товарооборот
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