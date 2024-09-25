Россиян могут обязать определять границы земель сразу после постройки дома

Россиянам сразу же по окончании строительства здания или сооружения будет необходимо оформлять их в собственность. Законопроект об этом приняла Госдума в первом чтении.

Кроме того, будет необходимо также определять точные границы земли. Неточности в этой сфере появились из-за утратившей силу в 1993 году нормы об использовании земли после установления границ.

Заместитель главы Росреестра Алексей Бутовецкий на пленарном заседании пояснил, что это нововведение поможет составить полный перечень недвижимости.

Он отметил желание регионов о более быстром доступе инвесторов к реализации проектов.

Председатель Комитета Государственной думы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в свою очередь объяснил, что документ позволит уменьшить количество используемых без регистрации в государственном реестре домов.

В нижней палате подчеркнули, что за несвоевременную регистрацию будет предусмотрена административная ответственность.

Ранее Госдума предложила расширить проект о «дачной амнистии» на регистрацию бань, сараев и теплиц.