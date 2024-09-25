В Кремле назвали сокращение обучения в школах оправданной дискуссией

Обсуждение экспертами сокращения времени обучения в школах оправданно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя идею помощника главы государства Владимира Мединского об уменьшении времени на обучение.

«Пока это экспертная дискуссия. Вы знаете, что существуют различные точки зрения об уплотнении образовательного процесса. Есть у специалистов доводы "за" и "против", но, безусловно, эта дискуссия более чем оправданна», - высказался Песков.

По его словам, система образования должна меняться вместе с остальным миром.

«Времена меняются, технологии образовательные меняются, потребности кадровые меняются, и под это, конечно, должна живо подстраиваться система образования», - отметил пресс-секретарь.

Во вторник Владимир Мединский заявил, что время на образование во всех учебных учреждениях должно быть сокращено, а 11 лет в школе - непозволительная роскошь для настоящего времени.