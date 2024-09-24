Мединский заявил о необходимости сокращения обучения в школах и вузах

Продолжительное образование во всех учебных учреждениях должно быть сокращено из-за требований времени. Об этом заявил помощник президента, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский на встрече с молодежью в Мурманске.

По его словам, привычное пяти-шестилетнее образование в ближайшем будущем исчезнет.

«Образование будет спрессованным по времени, оно будет более специализированным, оно будет рассчитано на ближайшее обозримое время», - предположил помощник президента.

Мединский предложил и сократить время обучения в школе, назвав 11 лет непозволительной роскошью.

«Это мы живем с вами в XIX веке. Оно должно быть спрессовано, чтобы потом раньше вступать в сферу профподготовки и быть конкурентоспособным, а не начинать в 19 лет размышлять, чем бы заняться», - рассказал председатель РВИО.

Мединский заявил, что в будущем людям придется каждые 10 лет учиться новому, иначе они не смогут конкурировать на рынке. А те, кто выйдет на работу в 22 года, уже опоздают на фоне своих сверстников.

В пример своих слов он привел поэта Михаила Лермонтова, который потратил на обучение два года. При этом добавил, что его умных ровесников учили три года.

В 2024 году в образовательных учреждениях были приняты нововведения. Так, стало необходимо вывешивать флаг России на зданиях или устанавливать его на территории, а в школах появился предмет «Основы безопасности и защиты Родины».