ВС РФ уничтожили артиллерией и «Ланцетом» два танка Т-64 ВСУ в ЛНР

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения двух танков Т-64 ВСУ артиллерией и барражирующим боеприпасом «Ланцет» в Луганской Народной Республике.

Движение украинских машин засекли в ходе разведки военнослужащие группировки войск «Запад». На опубликованных ведомством кадрах демонстрируется поражение. Видны яркие вспышки, произошедшие из-за детонации в результате прямых попаданий.

«Первый танк был уничтожен огнем артиллерии, вторая боевая машина была уничтожена барражирующим боеприпасом "Ланцет"», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

«Ланцет» - это беспилотный аппарат с интегрированной боевой частью, способный долго держаться в воздухе, выжидая момент для удара, и атаковать цель, спикировав подобно управляемой ракете. Изготовлен из не отражающих радиосигнал материалов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.