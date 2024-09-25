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Заслуженный учитель РФ перечислил способы сократить время обучения в школах

При грамотном проведении реформ срок обучения в школах можно сократить на один год, считает Александр Снегуров.
Алексей Курильченко 2024-09-25 14:57:19
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Современную школьную программу можно переработать таким образом, чтобы сократить ее на один год - до 10 классов. В программе обучения много тем, которые можно сократить. Об этом в беседе со «Звездой», комментируя предложение Владимира Мединского, рассказал заслуженный учитель России Александр Снегуров.

«Десять классов вполне достаточно, если организовать обучение по уму, переработать программы - там много лишнего. К тому же произошел отрыв существа ребенка от задач педагогических - педагогов от учеников, родителей от учителей, администрации от учителей. В целом сократить обучение на год возможно - можно убрать диагностики, подготовки к ЕГЭ, они очень много времени занимают, и на этих уроках не изучаются школьные темы», - рассказал Снегуров.

Также можно внести в школьную программу ряд изменений - в частности, совместить некоторые изучаемые темы для экономии времени, отметил эксперт.

Еще одна проблема, «отнимающая» время в школах, - переход в учреждениях от педагогической парадигмы к аппаратной. Во многих школах вводятся факультативные, часто платные занятия. К тому же школы зачастую уделяют больше внимания рейтингам и бюрократии, а не вопросам правильной подачи детям материала. Переход к прежней парадигме, с аккуратным и обдуманным введением реформ - ключевой способ сокращения времени обучения.

Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что время на обучение в российских школах и вузах нужно сократить. Освободившее время он предложил выделить на профессиональную подготовку для повышения работоспособности на рынке труда. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что эксперты высказывают различные точки зрения относительно предложения Мединского, но отметил, что образовательные учреждения должны подстраиваться под меняющиеся реалии.

#образование #Школы #наш эксклюзив #заслуженный учитель рф #александр снегуров
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