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ВС РФ оснастили средствами РЭБ автомобили-топливозаправщики

Техника, задействованная на линии боевого соприкосновения, получает топливо в круглосуточном режиме.
2024-09-25 14:53:25
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В зоне ответственности «Южной» группировки войск на Донецком направлении автомобили-топливозаправщики, везущие топливо к позициям бойцов, получили средства радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«С учетом опыта боев были наращены топливораздаточные рукава, а также установлены средства радиоэлектронной борьбы для противодействия вражеским дронам», - говорится в сообщении.

Военнослужащие без перерыва доставляют топливо на передний край. При этом специалисты службы горючего проверяют каждую партию, берут пробы, замеряют его плотность и температуру. Горючее отправляют на передовую, только если все показатели в норме.

Работа проходит максимально организованно, слаженно и оперативно, за пять минут удается заправить несколько боевых машин. Водители по завершении заправки техники оперативно сворачивают рукава топливозаправщиков, и машины спешно покидают позиции. Маршруты движения и точки заправки постоянно меняются, чтобы разведка противника не смогла их выследить.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #топливо #РЭБ #МО РФ #топливозаправщик
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