ВС РФ оснастили средствами РЭБ автомобили-топливозаправщики

В зоне ответственности «Южной» группировки войск на Донецком направлении автомобили-топливозаправщики, везущие топливо к позициям бойцов, получили средства радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«С учетом опыта боев были наращены топливораздаточные рукава, а также установлены средства радиоэлектронной борьбы для противодействия вражеским дронам», - говорится в сообщении.

Военнослужащие без перерыва доставляют топливо на передний край. При этом специалисты службы горючего проверяют каждую партию, берут пробы, замеряют его плотность и температуру. Горючее отправляют на передовую, только если все показатели в норме.

Работа проходит максимально организованно, слаженно и оперативно, за пять минут удается заправить несколько боевых машин. Водители по завершении заправки техники оперативно сворачивают рукава топливозаправщиков, и машины спешно покидают позиции. Маршруты движения и точки заправки постоянно меняются, чтобы разведка противника не смогла их выследить.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.