Очень трудно судить, какая была задумка у западных чиновников, когда организовывалась провокация в Курской области, поскольку у них «очень изощренные мозги». Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу RT.

«Они иногда всё так по-своему выворачивают. Но сейчас политологи это обсуждают. И даже Зеленский говорит, что у него иногда проскакивают признания "по Фрейду". Он сказал, что это будет нужно для последующих обменов: "и пленных наберу, и квадратные километры захвачу"», - подчеркнул дипломат.

Лавров также отметил, что это достаточно простодушно и наивно, и переговоры про территорию России даже не будут проводиться. По его словам, те, кто выступает против диалога, стараются задержать начало их проведения. А это, в свою очередь, чревато трудностями при переговорах.

Ранее в российском МИД заявили о невозможности проведения переговоров с киевским режимом после вторжения ВСУ в Курскую область.