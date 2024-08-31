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Лавров заявил об «очень изощренных мозгах» Запада, говоря про Курскую область

По словам российского дипломата, несмотря на попытки Зеленского захватить территории РФ для переговоров, эта тема обсуждаться не будет.
Глеб Владовский 2024-08-31 18:06:05
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Очень трудно судить, какая была задумка у западных чиновников, когда организовывалась провокация в Курской области, поскольку у них «очень изощренные мозги». Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу RT.

«Они иногда всё так по-своему выворачивают. Но сейчас политологи это обсуждают. И даже Зеленский говорит, что у него иногда проскакивают признания "по Фрейду". Он сказал, что это будет нужно для последующих обменов: "и пленных наберу, и квадратные километры захвачу"», - подчеркнул дипломат.

Лавров также отметил, что это достаточно простодушно и наивно, и переговоры про территорию России даже не будут проводиться. По его словам, те, кто выступает против диалога, стараются задержать начало их проведения. А это, в свою очередь, чревато трудностями при переговорах.

Ранее в российском МИД заявили о невозможности проведения переговоров с киевским режимом после вторжения ВСУ в Курскую область.

#Курская область #Запад #Лавров #Владимир Зеленский #переговоры
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