В Охотском море спасли застрявшего на отмели гренландского кита

В Охотском море волонтеры спасли раненого кита, который застрял на отмели.

На мель краснокнижного гиганта загнали косатки. В течение пяти часов они охотились на стаю вблизи Шантарских островов. Ученые предполагают, что хищники обучали детенышей.

Подходить так близко к животному было опасно, но необходимо.

«Когда кит в панике, к нему подплывать опасно. Потому что он находится все еще в состоянии глубокой защиты», - пояснил научный консультант АНО «Научно-экологический центр спасения дельфинов "Дельфа"» Гигорий Цидулко.

Эта акватория - привычное место обитания для гренландских китов. В бухту Врангеля киты часто заходят почесаться о камни во время линьки. Они гладкие и безопасны для животного. Поэтому в опасных ситуациях они сознательно выбирают выйти на мелководье и переждать угрозу. Вероятно, эта особь была молодая и не учла глубину.

Помочь сородичу пытались и сами киты - толкали его и били хвостом, чтобы сдвинуть с места. На мелководье он провел несколько часов и мог погибнуть, если бы не волонтеры. Во время прилива уровень воды начал расти и морской гигант смог самостоятельно выбраться. Под громкие овации морской гигант уплыл от берега.