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В Охотском море спасли застрявшего на отмели гренландского кита

Гигант заплыл в бухту после атаки косаток, которые, предположительно, обучали детенышей охоте.
Мария Герман Глеб Владовский 2024-09-25 14:19:23
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Охотском море волонтеры спасли раненого кита, который застрял на отмели.

На мель краснокнижного гиганта загнали косатки. В течение пяти часов они охотились на стаю вблизи Шантарских островов. Ученые предполагают, что хищники обучали детенышей.

Подходить так близко к животному было опасно, но необходимо.

«Когда кит в панике, к нему подплывать опасно. Потому что он находится все еще в состоянии глубокой защиты», - пояснил научный консультант АНО «Научно-экологический центр спасения дельфинов "Дельфа"» Гигорий Цидулко.

Эта акватория - привычное место обитания для гренландских китов. В бухту Врангеля киты часто заходят почесаться о камни во время линьки. Они гладкие и безопасны для животного. Поэтому в опасных ситуациях они сознательно выбирают выйти на мелководье и переждать угрозу. Вероятно, эта особь была молодая и не учла глубину.

Помочь сородичу пытались и сами киты - толкали его и били хвостом, чтобы сдвинуть с места. На мелководье он провел несколько часов и мог погибнуть, если бы не волонтеры. Во время прилива уровень воды начал расти и морской гигант смог самостоятельно выбраться. Под громкие овации морской гигант уплыл от берега.

#в стране и мире #Охотское море #косатки #гренландский кит
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