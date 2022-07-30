Редкий гренландский кит из Красной книги запутался в сетях в Хабаровском крае

Группа специалистов получила координаты места происшествия и немедленно выехала на поиски для оценки ситуации и, по возможности, оказания помощи редкому животному.

© Видео: Григорий Цидулко, центр спасения морских млекопитающих «Дельфа» © Фото: Григорий Цидулко, центр спасения морских млекопитающих «Дельфа»

Занимающимся изучением Охотоморской популяции гренландских китов, занесенных в Красную книгу РФ, ученым поступил сигнал об обнаружении гренландского кита восточнее о. Рейнеке (Хабаровский край), который запутался в сетях.

Группа специалистов получила координаты места происшествия и немедленно выехала на поиски для оценки ситуации и, по возможности, оказания помощи редкому животному.

В течение двух дней группа ученых искала морского гиганта и обнаружила его в районе о. Рейнеке в пятницу, 29 июля. К сожалению, приблизиться к киту для оказания помощи им не удалось, он уходил от катера и заныривал на продолжительное время.

Специалистам удалось визуально установить, что животному удалось избавиться от части веревок, в которых оно запуталось, однако опасность для жизни кита все еще остается. В связи с наступившими сумерками и туманом попытки помочь млекопитающему пришлось приостановить.

«Спасение запутавшихся китов, трудная и опасная работа, которую нужно выполнять только специалистам c исключительной осторожностью. Намотавшие на себя снасти киты находятся в состоянии стресса и могут случайно причинить вред спасателям. В мировой практике известны случаи гибели специалистов во время выпутывания кита из сетей. На данный момент в России есть единственная группа, которая прошла специальные тренинги и умеет распутывать китов. Это сахалинская команда волонтеров проекта "Друзья Океана"» - рассказала со-руководитель группы по изучению гренландских китов, научный консультант АНО Научно-экологический центр спасения дельфинов «Дельфа» Екатерина Джикия.

Другой со-руководитель группы по изучению гренландских китов, сотрудник Центра спасения морских млекопитающих «Дельфа» Григорий Цидулко заявил, что запутывание китов в орудиях рыбной ловли и морском мусоре является общемировой проблемой.

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