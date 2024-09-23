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Жительница Ливана назвала напряженной обстановку после ударов Израиля

Власти страны подготовили пункты временного размещения, но массового прибытия беженцев пока не наблюдается.
Алексей Курильченко 2024-09-23 13:21:54
© Фото: JINI, XinHua, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

В Ливане после массированного обстрела южных регионов со стороны Израиля сохраняется напряженная обстановка. Несмотря на это, массового переселения беженцев пока не наблюдается, однако власти страны подготовили для беженцев пункты временного размещения в школах. Пока они пустуют. Об этом «Звезде» рассказала местная жительница Екатерина Алаеддин.

«Пока в Бейруте жизнь не изменилась, никакой паники. Конечно, люди напряжены, читают новости. Южные города бомбят с невероятной силой, такого никогда не было. У кого есть возможность, выезжают из южных пригородов. Готовы школы для размещения беженцев, но массового потока пока нет», - рассказала Екатерина.

Многие жители южных регионов уже покинули свои дома и переехали к родственникам или сняли квартиры в горных районах страны. При этом ливанцы стараются не уезжать далеко от своих домов и переселяются на расстояние нескольких километров от зоны боевых действий.

Напомним, что утром 23 сентября Военно-воздушные силы Израиля нанесли не менее 80 ударов по населенным пунктам на юге Ливана. Как заявили в ЦАХАЛ, целью ударов были позиции, с которых боевики «Хезболлы» запускали ракеты в сторону Израиля.

#Израиль #Бейрут #ливан #обстрелы #наш эксклюзив
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