Жительница Ливана назвала напряженной обстановку после ударов Израиля

В Ливане после массированного обстрела южных регионов со стороны Израиля сохраняется напряженная обстановка. Несмотря на это, массового переселения беженцев пока не наблюдается, однако власти страны подготовили для беженцев пункты временного размещения в школах. Пока они пустуют. Об этом «Звезде» рассказала местная жительница Екатерина Алаеддин.

«Пока в Бейруте жизнь не изменилась, никакой паники. Конечно, люди напряжены, читают новости. Южные города бомбят с невероятной силой, такого никогда не было. У кого есть возможность, выезжают из южных пригородов. Готовы школы для размещения беженцев, но массового потока пока нет», - рассказала Екатерина.

Многие жители южных регионов уже покинули свои дома и переехали к родственникам или сняли квартиры в горных районах страны. При этом ливанцы стараются не уезжать далеко от своих домов и переселяются на расстояние нескольких километров от зоны боевых действий.

Напомним, что утром 23 сентября Военно-воздушные силы Израиля нанесли не менее 80 ударов по населенным пунктам на юге Ливана. Как заявили в ЦАХАЛ, целью ударов были позиции, с которых боевики «Хезболлы» запускали ракеты в сторону Израиля.