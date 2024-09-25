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Боррель отказался рассматривать план Трампа по Украине до конца выборов

Жозеп Боррель заявил, что рассмотрит предложения Трампа, только если тот станет президентом США.
Анастасия Бобылева 2024-09-25 01:51:19
© Фото: Ron Sachs - CNP Consolidated News Photos Globallookpress

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель отказался комментировать идеи бывшего президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта. Он заявил, что рассмотрит эти предложения только в том случае, если Трамп снова станет главой страны.

«Трамп сейчас просто кандидат. Я дождусь того момента, когда он будет сидеть в Белом доме, чтобы рассматривать его предложения», - цитирует ТАСС его заявление во время сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Дональд Трамп не раз обещал завершить конфликт на Украине в случае победы на выборах. В сентябре он повторил свое обещание, добавив, что сделает это даже до вступления в должность президента США.

Ранее Трамп также отмечал, что отправка военной помощи Украине сделала США уязвимыми, поскольку в стране больше нет боеприпасов. По его словам, до конфликта вооружения у Штатов было «с избытком».

#в стране и мире #Украина #Дональд Трамп #конфликт #Жозеп Боррель
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