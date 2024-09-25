Боррель отказался рассматривать план Трампа по Украине до конца выборов

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель отказался комментировать идеи бывшего президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта. Он заявил, что рассмотрит эти предложения только в том случае, если Трамп снова станет главой страны.

«Трамп сейчас просто кандидат. Я дождусь того момента, когда он будет сидеть в Белом доме, чтобы рассматривать его предложения», - цитирует ТАСС его заявление во время сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Дональд Трамп не раз обещал завершить конфликт на Украине в случае победы на выборах. В сентябре он повторил свое обещание, добавив, что сделает это даже до вступления в должность президента США.

Ранее Трамп также отмечал, что отправка военной помощи Украине сделала США уязвимыми, поскольку в стране больше нет боеприпасов. По его словам, до конфликта вооружения у Штатов было «с избытком».