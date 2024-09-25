ВС РФ поразили украинские центр радиосвязи и цеха производства БПЛА

Вооруженные силы России нанесли поражение центру радиосвязи Вооруженных сил Украины, а также цехам производства и складу беспилотных летальных аппаратов. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Удары были нанесены силами и средствами оперативно-тактической авиации, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ. Также были поражены скопления живой силы и техники противника в 153 районах проведения специальной военной операции.

В это же время группировки российских войск уничтожили 12 складов боеприпасов противника. Семь из них поражены в зоне ответственности «Южной» группировки, еще четыре - силами «Запада». Один склад уничтожен силами группировки «Днепр».

Также в Министерстве обороны сообщили об освобождении двух населенных пунктов. Речь идет об Остром и Григоровке в Донецкой Народной Республике.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.