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ВС РФ поразили украинские центр радиосвязи и цеха производства БПЛА

Также группировки российских войск уничтожили 12 складов боеприпасов противника.
2024-09-25 12:23:08
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Вооруженные силы России нанесли поражение центру радиосвязи Вооруженных сил Украины, а также цехам производства и складу беспилотных летальных аппаратов. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Удары были нанесены силами и средствами оперативно-тактической авиации, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ. Также были поражены скопления живой силы и техники противника в 153 районах проведения специальной военной операции.

В это же время группировки российских войск уничтожили 12 складов боеприпасов противника. Семь из них поражены в зоне ответственности «Южной» группировки, еще четыре - силами «Запада». Один склад уничтожен силами группировки «Днепр».

Также в Министерстве обороны сообщили об освобождении двух населенных пунктов. Речь идет об Остром и Григоровке в Донецкой Народной Республике.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #ВСУ #склад боеприпасов #Центр управления
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