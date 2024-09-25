Склад боеприпасов ВСУ на берегу Днепра взорвался от удара «Гиацинта»

Расчет буксируемого орудия «Гиацинт-Б» группировки войск «Днепр» уничтожил склад боеприпасов противника на Каховском направлении. Видеоролик с действиями артиллеристов публикует Министерство обороны РФ.

При проведении воздушной разведки правого берега Днепра оператор дрона выявил склад боеприпасов ВСУ, который был оборудован в заброшенном доме. Военнослужащие в считаные минуты развернули орудие и рассчитали координаты для стрельбы. Огонь корректировался с помощью беспилотников в режиме реального времени.

На записи показано, как расчет делает необходимые вычисления и ведет огонь. Орудие тщательно замаскировано, расположено в лесу среди деревьев. Сверху установлен навес, накрытый маскировочной сетью. Стреляющий стоит позади на безопасном расстоянии и резким движением дергает веревку, приводя в действие спусковой механизм.

Кадры боевой работы показаны с разных ракурсов. Также камера беспилотника зафиксировала результаты ударов по целям. На записи отчетливо видно, как после точных попаданий происходит детонация.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.