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Склад боеприпасов ВСУ на берегу Днепра взорвался от удара «Гиацинта»

При проведении воздушной разведки правого берега Днепра оператор БПЛА выявил склад боеприпасов ВСУ, который был оборудован в заброшенном доме.
2024-09-25 13:03:39
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет буксируемого орудия «Гиацинт-Б» группировки войск «Днепр» уничтожил склад боеприпасов противника на Каховском направлении. Видеоролик с действиями артиллеристов публикует Министерство обороны РФ.

При проведении воздушной разведки правого берега Днепра оператор дрона выявил склад боеприпасов ВСУ, который был оборудован в заброшенном доме. Военнослужащие в считаные минуты развернули орудие и рассчитали координаты для стрельбы. Огонь корректировался с помощью беспилотников в режиме реального времени.

На записи показано, как расчет делает необходимые вычисления и ведет огонь. Орудие тщательно замаскировано, расположено в лесу среди деревьев. Сверху установлен навес, накрытый маскировочной сетью. Стреляющий стоит позади на безопасном расстоянии и резким движением дергает веревку, приводя в действие спусковой механизм.

Кадры боевой работы показаны с разных ракурсов. Также камера беспилотника зафиксировала результаты ударов по целям. На записи отчетливо видно, как после точных попаданий происходит детонация.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВСУ #МО РФ #Гиацинт
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