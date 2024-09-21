Роспотребнадзор: новый вариант коронавируса ХЕС быстро распространяется

Роспотребнадзор непрерывно отслеживает ситуацию с новым вариантом коронавируса ХЕС, который быстро распространяется, но проявляется так же, как и предыдущие штаммы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Мониторинг за циркуляцией вариантов SARS-CoV-2 продолжается на всей территории Российской Федерации», - говорится в сообщении.

ХЕС – это новый вариант COVID -19, который соединил в себе два более ранних подвида омикрона. Заболевание сопровождается лихорадкой, головной болью, кашлем, потерей обоняния и аппетита, болью в теле, усталостью и насморком, перечислили в Роспотребнадзоре.

Новый подвид ковида был обнаружен в Германии в июне этого года, потом был выявлен в других странах. Самый ранний случай заражения был зарегистрирован в мае 2024 года в Италии, однако образцы вируса были загружены только в сентябре в международную базу данных GISAID, которая отслеживает варианты SARS-CoV-2.

Напомним, недавно врач-инфекционист в разговоре с телеканалом «Звезда» оценил опасность заражения новыми подвидами коронавируса этой осенью в России.