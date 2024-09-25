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Матвиенко переизбрали на пост председателя Совфеда РФ

Таким образом, она четвертый раз занимает данную должность.
Глеб Владовский 2024-09-25 10:55:49
© Фото: Federation Council of Russia, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Валентина Матвиенко избрана на пост председателя Совета Федерации РФ. Сенаторы приняли решение путем голосования на первом заседании осенней сессии СФ в среду, 25 сентября, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Валентина Матвиенко единогласно переизбрана на пост Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации», - говорится в заявлении.

Напомним, что ее кандидатуру предложил сенатор Юрий Воробьев. Кроме того, на должность первого вице-спикера избран Владимир Якушев, который занимал пост полпреда президента в Уральском федеральном округе.

Напомним, что Матвиенко, которой 75 лет, возглавляет верхнюю палату с 2011 года. Это ее четвертое по счету избрание на данную должность.

#в стране и мире #валентина матвиенко #Совет Федерации #председатель совфеда
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