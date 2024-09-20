МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Военные Лаоса начали практические занятия на учениях «Ларос-2024»

Занятия проходят на полигоне Сергеевский под руководством инструкторов с боевым опытом.
2024-09-20 16:48:13
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В Приморском крае в рамках учений «Ларос-2024» военнослужащие Народной армии Лаоса приступили к освоению современных методов и способов ведения боевых действий. Об этом сообщает Министерство обороны и публикует кадры тренировок лаосских военнослужащих.

Занятия проходят на полигоне Сергеевский под руководством российских инструкторов с боевым опытом. На полигоне развернуто более 20 учебных мест, каждое из них позволяет проходить подготовку по элементам.

На занятиях следят за правильностью выполнения действий военнослужащими, что позволяет своевременно вносить необходимые изменения в процесс обучения.

Российско-лаосские совместные военные учения «Ларос-2024» стартовали 18 сентября и продлятся до 26 сентября. Открытие прошло в торжественной форме, церемония состоялась на плацу полигона Сергеевский.

В ходе первого этапа учений военнослужащие обеих стран отработают несколько эпизодов, включая ведение переговоров с «террористами», эвакуацию гражданского населения и зачистку населенного пункта. В рамках второго этапа совместная группировка войск нанесет огневое поражение и проведет операцию по уничтожению противника.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #учения #Лаос #РФ #МО РФ #Ларос-2024
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Саперы МЧС в зоне СВО
2
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
3
Лазерное станкостроение в России
4
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
5
Су-34. Работа в зоне СВО
6
Су-35С. Экстремально опасный
7
Высшая школа ВДВ
8
«Альфа». 50 лет
9
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
10
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 