Военные Лаоса начали практические занятия на учениях «Ларос-2024»

В Приморском крае в рамках учений «Ларос-2024» военнослужащие Народной армии Лаоса приступили к освоению современных методов и способов ведения боевых действий. Об этом сообщает Министерство обороны и публикует кадры тренировок лаосских военнослужащих.

Занятия проходят на полигоне Сергеевский под руководством российских инструкторов с боевым опытом. На полигоне развернуто более 20 учебных мест, каждое из них позволяет проходить подготовку по элементам.

На занятиях следят за правильностью выполнения действий военнослужащими, что позволяет своевременно вносить необходимые изменения в процесс обучения.

Российско-лаосские совместные военные учения «Ларос-2024» стартовали 18 сентября и продлятся до 26 сентября. Открытие прошло в торжественной форме, церемония состоялась на плацу полигона Сергеевский.

В ходе первого этапа учений военнослужащие обеих стран отработают несколько эпизодов, включая ведение переговоров с «террористами», эвакуацию гражданского населения и зачистку населенного пункта. В рамках второго этапа совместная группировка войск нанесет огневое поражение и проведет операцию по уничтожению противника.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.