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В Биробиджане задержали пособника СБУ

По данным ФСБ, задержанный изготовлял взрывчатку, а также собирал данные для украинской разведки.
Глеб Владовский 2024-09-24 10:14:32
© Фото: ЦОС ФСБ РФ © Видео: ЦОС ФСБ РФ

В Биробиджане сотрудники ФСБ России задержали местного жителя, завербованного украинскими спецслужбами. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Злоумышленник занимался сбором разведывательной информации об объектах Министерства обороны России, а также изготовил контейнеры с зажигательной смесью для поджога пункта отбора на военную службу по контракту», - говорится в пресс-релизе.

Уточняется, что СБУ также поручала мужчине совершать диверсии на железнодорожных путях. В ходе обыска места проживания задержанного силовики изъяли приготовленные им средства террора, а также средства связи для контактов с украинскими спецслужбами.

В отношении подозреваемого заведено несколько уголовных дел, в том числе по статье о госизмене. Задержанный признал вину и активно сотрудничает со следствием.

Ранее сообщалось, что в Кабардино-Балкарии сотрудники ФСБ пресекли деятельность группировки экстремистов.

#в стране и мире #ФСБ РФ #СБУ #ЕАО #биробиджан #еврейский автономный округ
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