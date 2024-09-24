В Биробиджане задержали пособника СБУ

В Биробиджане сотрудники ФСБ России задержали местного жителя, завербованного украинскими спецслужбами. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Злоумышленник занимался сбором разведывательной информации об объектах Министерства обороны России, а также изготовил контейнеры с зажигательной смесью для поджога пункта отбора на военную службу по контракту», - говорится в пресс-релизе.

Уточняется, что СБУ также поручала мужчине совершать диверсии на железнодорожных путях. В ходе обыска места проживания задержанного силовики изъяли приготовленные им средства террора, а также средства связи для контактов с украинскими спецслужбами.

В отношении подозреваемого заведено несколько уголовных дел, в том числе по статье о госизмене. Задержанный признал вину и активно сотрудничает со следствием.

Ранее сообщалось, что в Кабардино-Балкарии сотрудники ФСБ пресекли деятельность группировки экстремистов.