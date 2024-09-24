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Российские морпехи показали брошенные в Курской области позиции ВСУ

По словам военнослужащих, благодаря слаженной работе и оперативной информации, противник был уничтожен. Кроме того, нашим бойцам досталось немало трофейного оружия стран НАТО.
Анастасия Авсюк 2024-09-24 09:46:11
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Российские морпехи показали брошенные в Курской области позиции ВСУ, боевики которых были застигнуты врасплох.

Бойцы 155-й бригады Тихоокеанского флота прорываются вперед, выбивают врага из укрепрайонов, освобождая целые села в Курском приграничье. Противник, бежит с позиций, бросая все.

ВСУ обустраивали свои базы прямо в домах. Туда свезли боекомплект, провизию. Разведка несколько часов отслеживала маршрут. Удар нанесли перед заходом наших штурмовиков.

Наши бойцы затрофеили много экземпляров западного вооружения, в том числе ручной многозарядный гранатомет и турецкое ружье, подходящее для борьбы с дронами.

Штурмовики застали противника врасплох. Перед атакой они проводят долгую разведку, решают, как лучше взламывать очередное укрепление. Серьезно помогает продвижению вперед и работа снайперов. Быстрыми перебежками, от дома к дому, тройка бойцов занимает позицию. Пока первый номер выставляется, второй наблюдает за целью, третий контролирует небо.

Меньше чем за сутки подразделениям группировки войск «Север» удалось освободить десять сел в Кореневском районе. Работу вели малыми группами - заходили с флангов. Секреты разведки раскрывать не стали.

«У них были задачи вывести убитых и раненых. Мы, просто воспользовавшись этой информацией, уже были готовы к приезду бронетехники под прикрытием живой силы противника и отработали», - рассказал командир взвода с позывным Скупой.

Еще в начале прорыва ВСУ надеялись, что наступление в Курской области ослабит фронт на других участках. Однако наши подразделения сейчас успешно продвигаются на разных направлениях. Боевики же получили жесткий отпор, вынуждены отступать - наши бойцы гонят врага все дальше.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #ВС РФ #Курская область #наш эксклюзив #морпехи ТОФ
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