Морпехи группировки войск «Север» продолжают освобождать населенные пункты в приграничном районе Курской области, попутно захватывая вооружение и технику боевиков ВСУ. На опубликованных кадрах они наносят удары по противнику из его же оружия.

В этот раз благодаря непрерывному наблюдению за действиями ВСУ с помощью БПЛА морпехи смогли обнаружить основные узлы сопротивления и выбить боевиков из опорных пунктов. Военнослужащий с позывным Левнист показал трофейный гранатомет, который теперь помогает уничтожать украинских националистов.

«Данный АГС был захвачен нашими парнями при штурме вражеских позиций. Боекомплект у нас теперь на него имеется, будем их бить их же оружием», - заявил боец.

В основном ВСУ используют иностранное оружие. Поэтому среди трофеев наших морпехов оказались американский автоматический станковый гранатомет с ленточным питанием MK-19, гладкоствольное полуавтоматическое магазинное ружье Akdal MKA 1919 12-го калибра, многозарядный гранатомет RDS-40 турецкого производства, а также двухствольное ружье итальянской оружейной компании Fabarm.

Ранее расчеты буксируемых орудий «Гиацинт-Б» подавили огневые точки и уничтожили орудия ВСУ. Они показали свою боевую работу на видео.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.