Артиллеристы ВС РФ назвали свою первостепенную задачу в зоне СВО

Российские артиллеристы рассказали, какая перед ними стоит главная задача в зоне СВО.

Пехота группировки войск «Запад» активно действует на Купянском направлении. И штурмовикам необходима огневая поддержка. На помощь к ним прибыл экипаж БМП-3

Снаряды калибра 100 мм ложатся кучно. Группа украинских штурмовиков не успевает рассеяться. Целое отделение застают врасплох. Так, под огнем БМП срывается попытка ВСУ начать контратаку.

«Больше переживаешь не за себя, а за то, будут ли ребята живы, насколько ты поможешь им, а также насколько быстро ты это сделаешь», - рассказал наводчик-оператор БМП-3 с позывным Канцел.

На Купянском направлении российские войска сейчас наиболее активно действуют на севере и западе от Песчаного, выходят к реке Оскол, атакуют и южнее - в районе ранее освобожденной Стельмаховки.

На всех участках линии боевого соприкосновения огневую поддержку обеспечивает артиллерия. В том числе самоходный миномет особой мощности «Тюльпан». Его расчет забрасывает в стан врага активно-реактивные снаряды - мины весом в 230 кг. Там, на стороне противника, они оставляют глубокие воронки диаметром в 10 метров.

«Тюльпан» работает по целям, с которыми не справится обычная артиллерия. Это укрепленные блиндажи, окопы, здания, бетонные сооружения. Миномет их буквально разбирает благодаря своим снарядам мощного калибра.

«Людей впереди надо поддерживать, свою пехоту. Да, приходится двигаться вперед на большие расстояния, опасно, но что поделать. Мы начинаем давить уже конкретно, надеемся, что скоро все это закончится нашей победой», - рассказал командир взвода с позывным Шкипер.

Задача артиллеристов - не дать ВСУ вновь собрать силы на переднем крае, создать кольцо из огня вокруг лесопосадки, загнав таким образом противника в ловушку. Довольно вялые, как говорят бойцы, попытки врага остановить группировку войск «Запад» результатов не дают.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.