Экипажи БМП-3 группировки войск «Запад» сорвали ротацию ВСУ

Экипажи БМП-3 мотострелкового соединения группировки войск «Запад» сорвали ротацию противника, сообщает Министерство обороны РФ. При этом украинская сторона понесла потери в личном составе.

«Бронегруппы из БМП-3, оказывая огневую поддержку при ведении активных действий наших штурмовых подразделений, сорвали ротацию боевиков ВСУ на своих позициях», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Разведка с помощью беспилотников вычислила, откуда велся огонь, и передала координаты нашим бойцам. Экипажи БМП-3 выехали на огневые позиции и нанесли огневое поражение противнику. Во время ведения огня камеры дронов фиксировали результаты попаданий. Выполнив задачу, экипажи БМП-3 покинули огневые позиции и ушли в безопасный район.

В Минобороны подчеркивают, что российские военнослужащие своевременно и в нужном количестве получают снаряды, топливо и экипировку. У бойцов есть все, что нужно для успешного выполнения задач, включая необходимые детали и запасные части для машин, а также снаряды.

Ранее корреспондент Анатолий Бородкин побывал на «Курганмашзаводе», где ему показали процесс создания боевых машин и рассказали об обновленных БМП-3 с дополнительной защитой.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.