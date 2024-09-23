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Восемь украинских БПЛА сбиты над Белгородской и Курской областями

Дежурные средства ПВО сбили по четыре беспилотника ВСУ в двух регионах России.
2024-09-23 07:56:50
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Российские военнослужащие уничтожили восемь украинских беспилотников в небе над РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Уточняется, что дежурные средства ПВО сбили четыре БПЛА над территорией Курской области. И еще четыре летательных аппарата уничтожены в районе Белгородчины.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории России, в том числе с применением беспилотников. Так, 22 сентября ВС РФ сбили 15 БПЛА над территорией России.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #ВС РФ #Курская область #белгородская область #Беспилотники ВСУ
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