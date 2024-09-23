Восемь украинских БПЛА сбиты над Белгородской и Курской областями

Российские военнослужащие уничтожили восемь украинских беспилотников в небе над РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в заявлении оборонного ведомства.
Уточняется, что дежурные средства ПВО сбили четыре БПЛА над территорией Курской области. И еще четыре летательных аппарата уничтожены в районе Белгородчины.
Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории России, в том числе с применением беспилотников. Так, 22 сентября ВС РФ сбили 15 БПЛА над территорией России.
Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.
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