Восемь украинских БПЛА сбиты над Белгородской и Курской областями

Российские военнослужащие уничтожили восемь украинских беспилотников в небе над РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Уточняется, что дежурные средства ПВО сбили четыре БПЛА над территорией Курской области. И еще четыре летательных аппарата уничтожены в районе Белгородчины.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории России, в том числе с применением беспилотников. Так, 22 сентября ВС РФ сбили 15 БПЛА над территорией России.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.