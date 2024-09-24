Названо число россиян, выступающих за сокращение рабочих часов

Большинство россиян были бы не против заканчивать свой рабочий день раньше обычного. Об этом сообщило агентство Life со ссылкой на исследования популярных ресурсов по поиску работы.

Согласно исследованию, около 72% респондентов признались, что хотели бы заканчивать работу раньше установленного времени. При этом отмечается, что 8% опрошенных предпочли бы заканчивать работу на 15 минут раньше, другие 10% - на полчаса. Ещё 30% участников опроса предпочли бы закончить работу на час раньше.

Отмечается, что из числа желающих 53% выразили желание иметь больше времени для домашних дел, 47% указали на необходимость отдыха. В то время как 41% респондентов хочет избежать час пика в общественном транспорте.

При этом, данные исследования свидетельствуют, что 28% респондентов вовсе выступают против сокращения рабочего дня.

Ранее сообщалось, что в Госдуме выступили с инициативой сокращения рабочих часов для женщин в пятницу.