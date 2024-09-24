МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Названо число россиян, выступающих за сокращение рабочих часов

Около 72% опрошенных выступают за то, чтобы заканчивать раньше рабочий день.
Глеб Владовский 2024-09-24 06:45:38
© Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда

Большинство россиян были бы не против заканчивать свой рабочий день раньше обычного. Об этом сообщило агентство Life со ссылкой на исследования популярных ресурсов по поиску работы.

Согласно исследованию, около 72% респондентов признались, что хотели бы заканчивать работу раньше установленного времени. При этом отмечается, что 8% опрошенных предпочли бы заканчивать работу на 15 минут раньше, другие 10% - на полчаса. Ещё 30% участников опроса предпочли бы закончить работу на час раньше.

Отмечается, что из числа желающих 53% выразили желание иметь больше времени для домашних дел, 47% указали на необходимость отдыха. В то время как 41% респондентов хочет избежать час пика в общественном транспорте.

При этом, данные исследования свидетельствуют, что 28% респондентов вовсе выступают против сокращения рабочего дня.

Ранее сообщалось, что в Госдуме выступили с инициативой сокращения рабочих часов для женщин в пятницу.

#Россия #в стране и мире #опрос #рабочие часы #сокращенный день
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Воткинск. Центр военного ракетостроени
2
Саперы МЧС в зоне СВО
3
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
4
Лазерное станкостроение в России
5
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
6
Су-34. Работа в зоне СВО
7
Су-35С. Экстремально опасный
8
Высшая школа ВДВ
9
«Альфа». 50 лет
10
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 