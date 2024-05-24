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В Госдуме предложили сократить часы работы в пятницу для женщин

Предполагается, что, таким образом, женщины смогут лучше отдыхать в выходные дни после трудовой недели.
Глеб Владовский 2024-05-24 11:16:12
© Фото: Артур Лебедев, РИА Новости

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов выдвинул инициативу сократить рабочую пятницу для женщин на два часа. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на соответствующее обращение.

Согласно официальному письму, данное предложение подразумевает введение этой меры для сотрудниц бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих. При этом, несмотря на сокращение рабочих часов, должна быть возможность сохранять среднюю зарплату. Однако для частных компаний такая инициатива может иметь рекомендательный характер.

«По данным Министерства труда и социальной защиты РФ, женщины составляют 49% от всей рабочей силы в России - это один из самых высоких показателей в мировой практике», - приводит слова из обращения РИА Новости.

Депутат также подчеркнул, что женщины тратят в среднем шесть часов на домашние дела и воспитание детей. Предполагается, что благодаря этой инициативе женщины смогут полноценно отдыхать в выходные дни и больше проводить времени со своими семьями.

#в стране и мире #женщины #Госдума РФ #рабочие часы #сокращение рабочего дня
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