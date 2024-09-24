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Польша напомнила Украине о периоде сотрудничества с Гитлером

Польский президент Дуда напомнил киевским властям о сотрудничестве Украины с нацистским режимом Адольфа Гитлера и участии в Холокосте.
Марина Крижановская 2024-09-24 02:49:48
© Фото: SOPA Images Keystone Press Agency Globallookpress

Польша припомнила Украине эпизоды из истории, когда власти сотрудничали с немецким нацистским режимом. Кроме этого Варшава указала на участие украинцев в Холокосте. С таким заявлением выступил польский президент Анджей Дуда.

«Прошу помнить, что украинцы имеют очень много проблем со своим прошлым в период Второй мировой войны», - цитирует его слова «360».

В эфире местного телеканала Дуда указал на наличие множества трудных тем в украинской истории, а также призвал глубоко осознать историческое прошлое, отметив сложность отношений между украинцами и евреями того периода времени.

Холокост, или систематическое уничтожение нацистским режимом евреев во время Второй мировой войны, унес жизни порядка шести миллионов таковых. Кроме них, различного рода дискриминациям подвергались румыны, рома-цыгане, славянские народы и люди с ограниченными возможностями здоровья.

В 2021 году стало известно об убийстве на Украине известного историка, изучавшего Холокост. В Николаеве в собственной квартире нашли мертвым кандидата исторических наук Владимира Щукина. Ученый исследовал специфику Холокоста на оккупированных территориях в годы Великой Отечественной войны.

В том же году стали известны имена 159 палачей, причастных к массовым казням в Бабьем Яре - урочище, в котором производилось множество расстрелов гражданского населения, главным образом евреев, цыган и советских военнопленных, нацистами и украинскими коллаборационистами во время оккупации Украины немецкими войсками в период ВОВ.

#Украина #Польша #Холокост #Анджей Дуда #нацисты #Адольф Гитлер #Сотрудничество #проблемы истории
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