Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Центр Холокоста «Бабий Яр» обнародовал имена почти 160 нацистских палачей

Майя Мусиенко
14:45 06.10.2021
Личности виновных в массовом истреблении военнопленных впервые раскрыты в 80-ю годовщину трагедии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Мемориальный центр Холокоста «Бабий Яр» впервые опубликовал список имен 159 палачей нацистов, которые массово казнили пленных во времена Второй мировой войны. Это первая часть большого расследования, раскрывающего детали тех страшных событий на территории урочища, которое известно на весь мир как место массовых казней.

Жертвами массовых расстрелов, по разным оценкам, стали более 150 тысяч человек. Командиры нацистов, которые руководили истреблением евреев, цыган и советских военнопленных, уже хорошо известны историкам.

Представленные сегодня данные подробно описывают биографии и рядовых солдат, которые убивали женщин и детей, молодых и пожилых людей в Бабьем Яре. Среди них были инженеры и учителя, водители и продавцы. Большинство участников расправы после войны дали показания в суде и были признаны невиновными.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.