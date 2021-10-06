Центр Холокоста «Бабий Яр» обнародовал имена почти 160 нацистских палачей

Мемориальный центр Холокоста «Бабий Яр» впервые опубликовал список имен 159 палачей нацистов, которые массово казнили пленных во времена Второй мировой войны. Это первая часть большого расследования, раскрывающего детали тех страшных событий на территории урочища, которое известно на весь мир как место массовых казней.

Жертвами массовых расстрелов, по разным оценкам, стали более 150 тысяч человек. Командиры нацистов, которые руководили истреблением евреев, цыган и советских военнопленных, уже хорошо известны историкам.

Представленные сегодня данные подробно описывают биографии и рядовых солдат, которые убивали женщин и детей, молодых и пожилых людей в Бабьем Яре. Среди них были инженеры и учителя, водители и продавцы. Большинство участников расправы после войны дали показания в суде и были признаны невиновными.