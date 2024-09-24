МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Полянский назвал Лондон «главным противником мира» на Украине

Первый зампостпред РФ при ООН Полянский заявил, что Великобритания стоит за множеством инициатив, подрывающих все мирные усилия по украинскому конфликту.
Марина Крижановская 2024-09-24 03:30:06
© Фото: Michael Kappeler dpa Globallookpress

В России понимают, что Великобритания причастна ко множеству инициатив, подрывающих все мирные усилия по украинскому конфликту.

Как отметил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, в подтверждение этого достаточно вспомнить срыв переговоров в Стамбуле весной 2022 года бывшим премьер-министром Борисом Джонсоном. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости, назвав Лондон «главным противником мира».

«Для нас совершенно ясно, что, конечно же, Великобритания действительно стоит за множеством инициатив, подрывающих все мирные усилия на Украине. Достаточно вспомнить, как бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сорвал переговоры в Стамбуле, которые завершились парафированием проекта мирного договора между Россией и Украиной», - сообщил он агентству.

Напомним, в марте 2022 года на территории Турции прошли переговоры, по окончании которых российская и украинская стороны парафировали так называемые Стамбульские договоренности и под ними уже была подпись главы украинской делегации. Но экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вскоре заявил, что Киев должен продолжать боевые действия.

#Великобритания #Дмитрий Полянский #украинский конфликт #мирные усилия
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Воткинск. Центр военного ракетостроени
2
Саперы МЧС в зоне СВО
3
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
4
Лазерное станкостроение в России
5
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
6
Су-34. Работа в зоне СВО
7
Су-35С. Экстремально опасный
8
Высшая школа ВДВ
9
«Альфа». 50 лет
10
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 