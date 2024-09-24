В России понимают, что Великобритания причастна ко множеству инициатив, подрывающих все мирные усилия по украинскому конфликту.

Как отметил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, в подтверждение этого достаточно вспомнить срыв переговоров в Стамбуле весной 2022 года бывшим премьер-министром Борисом Джонсоном. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости, назвав Лондон «главным противником мира».

«Для нас совершенно ясно, что, конечно же, Великобритания действительно стоит за множеством инициатив, подрывающих все мирные усилия на Украине. Достаточно вспомнить, как бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сорвал переговоры в Стамбуле, которые завершились парафированием проекта мирного договора между Россией и Украиной», - сообщил он агентству.

Напомним, в марте 2022 года на территории Турции прошли переговоры, по окончании которых российская и украинская стороны парафировали так называемые Стамбульские договоренности и под ними уже была подпись главы украинской делегации. Но экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вскоре заявил, что Киев должен продолжать боевые действия.