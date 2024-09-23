Орудие ВСУ загорелось после удара «Ланцета» на Каховском направлении

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения барражирующим боеприпасом «Ланцет» артиллерийской установки ВСУ на Каховском направлении. Орудие засекли в ходе разведки операторы беспилотников Zala морской пехоты Северного флота из состава группировки войск «Днепр».

Во время полета над правым берегом Днепра оператор беспилотника увидел замаскированное орудие противника. Координаты передали на командный пункт, после чего по нему нанесли удар «Ланцетом».

На кадрах видно, как дрон атакует цель. Появляется вспышка и орудие окутывает дымом. Ранее Минобороны сообщило об ударе «Ланцетом» по САУ «Акация» ВСУ в Курской области и продемонстрировало кадры с поражением самоходки.

«Ланцет» - это беспилотный аппарат с интегрированной боевой частью, способный долго держаться в воздухе, выжидая момент для удара, и атаковать цель, спикировав подобно управляемой ракете. Изготовлен из не отражающих радиосигнал материалов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.