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Депутат партии «АдГ» назвал причины низкого рейтинга правящей коалиции ФРГ

Проблемы с миграцией внутри Германии, эскалация конфликта на Украине, а также множество внутренних экономических проблем негативно отразились на рейтинге правящей коалиции и партии канцлера Шольца - СДПГ.
Марина Крижановская 2024-09-24 01:53:34
© Фото: Annette Riedl dpa Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

В Германии на земельных выборах партия канцлера Олафа Шольца СДПГ (Социал-демократическая партия Германии) вышла в лидеры с небольшим отрывом - всего лишь в 1,7% (30,9% голосов против 29,2% ее главного соперника - партии «Альтернатива для Германии» (АдГ)).

В комментарии «Звезде» депутат Бундестага от АдГ Евгений Шмидт пояснил, с чем связан столь низкое доверие к партии канцлера.

По его информации, такой результат стал вполне закономерным, поскольку СДПГ не решает основные проблемы, волнующие простых немцев.

«Рейтинг канцлера падает вполне закономерно. Это и неудачи в экономике - мы знаем, что Германия находится в легкой рецессии. Это и уход из страны крупных концернов, то есть проблемы с "Фольксваген", проблемы с другими концернами. И по цепочке это все, конечно, распространяется на более мелкие фирмы», - сообщил он.

Депутат Шмидт добавил, что ФРГ стоит перед огромными экономическими трудностями, и решения для них правительство никакие не предлагает. С другой стороны, продолжил он, проблемы в миграционной политике также возмущает население.

«Перегибы в миграционной политике - то, что в страну массово завозятся мигранты чуждых нам культур, которые здесь практически не интегрируемы. С этим связан и рост преступности, то есть полицейская статистика говорит о том, что групповые изнасилования и поножовщина - все это идет именно со стороны именно завозимых мигрантов, и правительство опять таки не предлагает никаких решений», - поделился немецкий парламентарий.

Кроме того, на популярность партии Шольца негативно влияет и эскалация украинского конфликта, и опасность того, что он может распространиться и на территорию Германии. Для недопущения этого СДПГ также не предпринимает никаких шагов, отметил Евгений Шмидт. Суммарно это дает негативный результат оценки действий правительства ФРГ, и рейтинги именно правящей коалиции находятся на минимальных значениях.

Второго сентября в беседе со «Звездой» политолог Юрий Светов поделился, что на фоне внешнеполитических провалов кабинета Олафа Шольца немецкие избиратели все чаще обращают внимание на оппозиционные партии.

#Выборы #Германия #Бундестаг #сдпг #Олаф Шольц #АДГ #наш эксклюзив #евгений шмидт #низкий рейтинг #земельные выборы
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