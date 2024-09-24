Депутат партии «АдГ» назвал причины низкого рейтинга правящей коалиции ФРГ

В Германии на земельных выборах партия канцлера Олафа Шольца СДПГ (Социал-демократическая партия Германии) вышла в лидеры с небольшим отрывом - всего лишь в 1,7% (30,9% голосов против 29,2% ее главного соперника - партии «Альтернатива для Германии» (АдГ)).

В комментарии «Звезде» депутат Бундестага от АдГ Евгений Шмидт пояснил, с чем связан столь низкое доверие к партии канцлера.

По его информации, такой результат стал вполне закономерным, поскольку СДПГ не решает основные проблемы, волнующие простых немцев.

«Рейтинг канцлера падает вполне закономерно. Это и неудачи в экономике - мы знаем, что Германия находится в легкой рецессии. Это и уход из страны крупных концернов, то есть проблемы с "Фольксваген", проблемы с другими концернами. И по цепочке это все, конечно, распространяется на более мелкие фирмы», - сообщил он.

Депутат Шмидт добавил, что ФРГ стоит перед огромными экономическими трудностями, и решения для них правительство никакие не предлагает. С другой стороны, продолжил он, проблемы в миграционной политике также возмущает население.

«Перегибы в миграционной политике - то, что в страну массово завозятся мигранты чуждых нам культур, которые здесь практически не интегрируемы. С этим связан и рост преступности, то есть полицейская статистика говорит о том, что групповые изнасилования и поножовщина - все это идет именно со стороны именно завозимых мигрантов, и правительство опять таки не предлагает никаких решений», - поделился немецкий парламентарий.

Кроме того, на популярность партии Шольца негативно влияет и эскалация украинского конфликта, и опасность того, что он может распространиться и на территорию Германии. Для недопущения этого СДПГ также не предпринимает никаких шагов, отметил Евгений Шмидт. Суммарно это дает негативный результат оценки действий правительства ФРГ, и рейтинги именно правящей коалиции находятся на минимальных значениях.

Второго сентября в беседе со «Звездой» политолог Юрий Светов поделился, что на фоне внешнеполитических провалов кабинета Олафа Шольца немецкие избиратели все чаще обращают внимание на оппозиционные партии.