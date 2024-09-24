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Личные данные ста миллионов американцев попали в открытый доступ

Фирма, которая занимается проверкой анкетных данных, оставила без пароля личную информацию ста миллионов американцев.
Анастасия Бобылева 2024-09-24 23:59:38
© Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда

В США произошла утечка личной информации ста миллионов человек. Как пишет портал Cybernews, компания MC2 Data, которая занимается проверкой анкетных данных, оставила 106,3 миллиона записей без пароля, сделав их доступными для любого интернет-пользователя.

«Исследование Cybernews показало, что компания оставила 2,2 терабайта личных данных без пароля и доступными кому угодно в интернете. То, что, скорее всего, было человеческой ошибкой, раскрыло 106,3 миллиона записей, содержащих частные сведения о гражданах США», - сообщает портал.

Уточняется, что ставшая публичной информация принадлежала более 2,3 миллиона физических лиц и организаций, пользующихся услугами проверки анкетных данных. Таким образом, всего утечка затронула не менее ста миллионов граждан США. В сеть попали их имена, даты рождения, адреса, номера телефонов, юридические документы, истории трудоустройства и IP.

Ранее хакеры взломали серверы министерства обороны Великобритании. Они раскрыли имена и банковские реквизиты действующих британских военнослужащих и ветеранов, а также систему расчета их заработной платы.

#в стране и мире #сша #информационная безопасность #утечка данных
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