Современные конфликты, происходящие в разных точках мира, например, на Ближнем Востоке или на Украине, приводят к гибели множества людей, включая детей.

По мнению сербского президента Александра Вучича, мир находится на грани ядерной катастрофы. С этим заявлением он выступил на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Непростительно, что сегодня, в XXI веке, мы говорим об ужасных цифрах, которые связаны с гибелью детей. Это кажется совершенно невероятным, но мир находится на грани ядерной катастрофы», - заявил президент Сербии.

Он добавил, что его республика и народ глубоко сочувствуют и разделяют скорбь по всем погибшим в вооруженных конфликтах по всему миру.

В конце июля российский МИД заявил о ядерной угрозе гибридной войны НАТО. В частности, официальный представитель министерства Мария Захарова указала, что развязанная против России гибридная война Североатлантического альянса и США может привести к прямому ядерному столкновению.