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Вучич заявил о находящемся на грани ядерной катастрофы мире

Президент Сербии Вучич заявил во время ГА ООН, что мир находится на грани ядерной катастрофы.
Марина Крижановская 2024-09-24 23:29:36
© Фото: Soeren Stache dpa Globallookpress

Современные конфликты, происходящие в разных точках мира, например, на Ближнем Востоке или на Украине, приводят к гибели множества людей, включая детей.

По мнению сербского президента Александра Вучича, мир находится на грани ядерной катастрофы. С этим заявлением он выступил на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Непростительно, что сегодня, в XXI веке, мы говорим об ужасных цифрах, которые связаны с гибелью детей. Это кажется совершенно невероятным, но мир находится на грани ядерной катастрофы», - заявил президент Сербии.

Он добавил, что его республика и народ глубоко сочувствуют и разделяют скорбь по всем погибшим в вооруженных конфликтах по всему миру.

В конце июля российский МИД заявил о ядерной угрозе гибридной войны НАТО. В частности, официальный представитель министерства Мария Захарова указала, что развязанная против России гибридная война Североатлантического альянса и США может привести к прямому ядерному столкновению.

#в стране и мире #Сербия #Александр Вучич #га оон #палестино-израильский конфликт #Ядерная катастрофа #украинский конфликт #мир на грани
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