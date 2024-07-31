МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В МИД РФ заявили о ядерной угрозе гибридной войны НАТО

По словам Марии Захаровой, Запад развязал против РФ гибридную войну после провальной попытки освоить территории бывшего СССР.
Алексей Курильченко 2024-07-31 09:45:41
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Гибридная война НАТО и США, развязанная против России, может привести к прямому ядерному столкновению. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

«Подобные действия могут привести к прямому столкновению ядерных держав», - заявил дипломат агентству РИА Новости.

Захарова отметила, что Запад стремился «освоить» территорию бывшего СССР, чтобы нанести ущерб коренным интересам безопасности России, но получив отпор, начала гибридную войну против РФ.

Также дипломат прокомментировала заявления заместителя госсекретаря США Мэллори Стюарт, которая заявила, что Россия якобы связывает возобновление диалога по контролю над вооружениями с прекращением поддержки Украины. Такую позиция Захарова считает лицемерной и абсурдной.

Ранее Захарова заявила о том, что Запад приказал Киеву разрушить стабильное энергетическое взаимодействие России со странами Европы. По ее словам, Украина должна превратить все в бесконечную зону турбулентности, оголенный нерв и неразрешаемую проблему.

#в стране и мире #сша #Мария Захарова #гибридная война #МИД РФ
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
«Альфа». 50 лет
2
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
3
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
4
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
5
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
6
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
7
СВО. Трофеи
8
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
9
Связь в СВО
10
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 