Гибридная война НАТО и США, развязанная против России, может привести к прямому ядерному столкновению. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

«Подобные действия могут привести к прямому столкновению ядерных держав», - заявил дипломат агентству РИА Новости.

Захарова отметила, что Запад стремился «освоить» территорию бывшего СССР, чтобы нанести ущерб коренным интересам безопасности России, но получив отпор, начала гибридную войну против РФ.

Также дипломат прокомментировала заявления заместителя госсекретаря США Мэллори Стюарт, которая заявила, что Россия якобы связывает возобновление диалога по контролю над вооружениями с прекращением поддержки Украины. Такую позиция Захарова считает лицемерной и абсурдной.

Ранее Захарова заявила о том, что Запад приказал Киеву разрушить стабильное энергетическое взаимодействие России со странами Европы. По ее словам, Украина должна превратить все в бесконечную зону турбулентности, оголенный нерв и неразрешаемую проблему.