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«Коалиция» США 12 раз за сутки нарушила воздушное пространство Сирии

Пространство нарушили: пара истребителей F-15, пара истребителей F-16, пара истребителей «Rafale» и пара штурмовиков А-10.
Мария Зайцева 2024-09-24 22:30:18
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

Авиация «международной антитеррористической коалиции» во главе с Соединенными Штатами Америки 12 раз нарушила воздушное пространство Сирии. Об этом сообщает Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирийской Арабской Республике.

Нарушения по два раза совершены парой истребителей F-15 и парой штурмовиков А-10. По одному разу нарушили пространство пара истребителей F-16 и пара истребителей «Rafale».

Шесть раз были нарушены протоколы деконфликтации о несогласованных с Россией полетах беспилотных летательных аппаратов.

Один военнослужащий Сирии был ранен в ходе минометного огня террористов из района Маарет.

Ранее «коалиция» нарушила пространство Сирии 21 раз за сутки.

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