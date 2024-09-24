«Коалиция» США 12 раз за сутки нарушила воздушное пространство Сирии

Авиация «международной антитеррористической коалиции» во главе с Соединенными Штатами Америки 12 раз нарушила воздушное пространство Сирии. Об этом сообщает Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирийской Арабской Республике.

Нарушения по два раза совершены парой истребителей F-15 и парой штурмовиков А-10. По одному разу нарушили пространство пара истребителей F-16 и пара истребителей «Rafale».

Шесть раз были нарушены протоколы деконфликтации о несогласованных с Россией полетах беспилотных летательных аппаратов.

Один военнослужащий Сирии был ранен в ходе минометного огня террористов из района Маарет.

Ранее «коалиция» нарушила пространство Сирии 21 раз за сутки.