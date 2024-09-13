МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

«Коалиция» США 21 раз за сутки нарушила воздушное пространство Сирии

В районе Эт-Танф было 12 нарушений авиацией «коалиции».
Мария Зайцева 2024-09-13 22:58:01
© Фото: Hummam Sheikh Ali XinHua Globallookpress

«Международная антитеррористическая коалиция» во главе с Соединенными Штатами Америки 21 раз за сутки нарушила воздушное пространство Сирии. Об этом сообщает Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирийской Арабской Республике.

Отмечается, что девять раз «коалиция» нарушила протоколы деконфликтации от 9 декабря 2019 года.

«В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 12 нарушений авиацией "коалиции" правил использования воздушного пространства Сирийской Арабской Республики: парой истребителей F-15 (три раза), парой истребителей "Rafale" и парой штурмовиков А-10 (два раза)», - говорится в сообщении ЦПВС.

В провинции Хасеке военнослужащие России и Турции сопроводили колону миссии ООН от Камишлии до Ассадии и обратно. Представители международной организации содействовали решению проблем с обеспечением водой жителей.

Ранее воздушно-космические силы России уничтожили две базы боевиков в Сирии. Те вышли их зоны Эт-Танф и укрывались в горном хребте Джебель аль-Халь.

#в стране и мире #сирия #истребители #цпвс #Воздушное пространство #международная коалиция #протоколы деконфликтации
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
2
Лазерное станкостроение в России
3
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
4
Су-34. Работа в зоне СВО
5
Су-35С. Экстремально опасный
6
Высшая школа ВДВ
7
«Альфа». 50 лет
8
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
9
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
10
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 