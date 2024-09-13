«Коалиция» США 21 раз за сутки нарушила воздушное пространство Сирии

«Международная антитеррористическая коалиция» во главе с Соединенными Штатами Америки 21 раз за сутки нарушила воздушное пространство Сирии. Об этом сообщает Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирийской Арабской Республике.

Отмечается, что девять раз «коалиция» нарушила протоколы деконфликтации от 9 декабря 2019 года.

«В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 12 нарушений авиацией "коалиции" правил использования воздушного пространства Сирийской Арабской Республики: парой истребителей F-15 (три раза), парой истребителей "Rafale" и парой штурмовиков А-10 (два раза)», - говорится в сообщении ЦПВС.

В провинции Хасеке военнослужащие России и Турции сопроводили колону миссии ООН от Камишлии до Ассадии и обратно. Представители международной организации содействовали решению проблем с обеспечением водой жителей.

Ранее воздушно-космические силы России уничтожили две базы боевиков в Сирии. Те вышли их зоны Эт-Танф и укрывались в горном хребте Джебель аль-Халь.