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В США заявили о готовности отменить контрмеры по ДСНВ

В Вашингтоне отметили, что это может произойти, если Россия вернется к соблюдению своих обязательств.
Сергей Лебедев 2024-04-16 05:52:16
© Фото: CNP AdMedia Globallookpress

Вашингтон готов отменить свои контрмеры по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Это следует из доклада Государственного департамента США.

«США заявили о своем желании и готовности отменить свои контрмеры и вернуться к полному соблюдению ДСНВ, если и когда Россия также вернется к соблюдению своих обязательств», - говорится в документе.

ДСНВ (СНВ-III) остается последним документом, ограничивающим ядерные арсеналы Москвы и Вашингтона. Об односторонней приостановке участия России в соглашении Владимир Путин объявил в прошлогоднем послании Федеральному собранию. При этом глава государства подчеркнул, что РФ не выходит из договора, а приостанавливает его действие.

Договор подписали 8 апреля 2010 года в Праге тогдашний российский президент Дмитрий Медведев и его американский коллега Барак Обама. Соглашение вступило в силу 5 февраля 2011 года. В 2021 году договор продлили на пять лет, он должен был действовать до 5 февраля 2026 года. Документ предусматривает ограничение для России и США числа ядерных боеголовок, межконтинентальных баллистических ракет и бомбардировщиков.

#сша #Вашингтон #дснв #Госдеп #СНВ-III
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