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Сапер Юрист рассказал о важном в разминировании

Перед саперами поле «зачищает» бронированная машина разминирования «Вепрь».
Павел Кутаренко 2024-09-24 21:19:19
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «Звезда»

Бронированная машина разминирования «Вепрь» работает перед саперами на Южнодонецком направлении. Она прокладывает проходы в минных полях и оставляет после себя полосу шириной почти в 4 метра, необходимую для безопасного движения гусеничной и автомобильной техники.

«Было установлено противопехотное поле, машина заехала, обозначила это границы, мы уже спокойно работали в этом направлении, знали где что, какие границы», - рассказал командир группы разминирования Фортуна.

После нее на поле выходят саперы с щупом и ручным миноискателем.

«Важно отчищать сельхозугодья от взрывоопасных предметов, чтобы они засеивались, велась сельхозработа», - объяснил сапер сводного отряда разминирования позывной Ока.

Сапер сводного отряда разминирования с позывным Юрист поделился, что самое важное в их работе.

«Страх притупляется в любом случае — постоянная опасность и ты настороже. Самое главное не давать сильно слабину в плане страха, потому что если быть в себе слишком уверенным. Это может сыграть злую шутку с тобой», - заключил боец.

Ранее саперы ВС РФ разминировали местность при помощи дронов под Авдеевкой.

Материал подготовили Мария Зайцева и Николай Баранов.

#армия #разминирование #сапер #бронированная машина #Вепрь #бойцы
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